Mart ayı enflasyon oranı açıklandı

2023 MART ENFLASYONU AÇIKLANDI! | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. İç ve dış piyasada birçok ekonomik olguyu etkileyen ve kira zamlarını, TEFE TÜFE oranlarını ve birçok kalemde maaşları etkileyecek olan Mart ayı enflasyon oranının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki Mart enflasyonu açıklandı mı? 2023 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?
MART AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında aylık enflasyon 2,29 yıllık ise yüzde 50,51 oldu.
TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI
2023 yılında Şubat enflasyonu yüzde 3,15 olarak belirlendi. Yıllık oran ise yüzde 55,18 olarak açıklandı.