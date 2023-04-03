Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 3 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 3 Nisan Pazartesi akşamı yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '3 Nisan Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 148 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 10:13