3 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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👉3 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.205,43
Gram altın satış: 1.205,60
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.994,00
Çeyrek altın satış: 2.015,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.989,00
Yarım altın satış: 4.030,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.953,00
Tam altın satış: 8.030,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.206,00
Cumhuriyet altını satış: 8.330,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.136,00
Ata altın satış: 8.236,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Nisan Pazartesi günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.