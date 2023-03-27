Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 27 Mart 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

27 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,0903 (Alış) - 19,0961 (Satış)

EURO: 20,5824 (Alış) - 20,5930 (Satış)

STERLİN: 23,3546 (Alış) - 23,4718 (Satış)

1 DOLAR = 19,06 TL

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👉27 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.198,12

Gram altın satış: 1.198,27

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.991,00

Çeyrek altın satış: 2.007,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.984,00

Yarım altın satış: 4.016,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.942,00

Tam altın satış: 8.000,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.106,00

Cumhuriyet altını satış: 8.228,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.123,00

Ata altın satış: 8.203,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Mart Pazartesi günü saat 15.36 itibarıyla alınmıştır.