16 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,00 (Alış) - 19,00 (Satış)
EURO: 20,18 (Alış) - 20,20 (Satış)
STERLİN: 22,90 (Alış) - 23,01 (Satış)
1 DOLAR = 19,00 TL
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👉16 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.172,97
Gram altın satış: 1.173,13
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.931,00
Çeyrek altın satış: 1.948,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.862,00
Yarım altın satış: 3.895,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.698,00
Tam altın satış: 7.758,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.886,00
Cumhuriyet altını satış: 8.005,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.905,00
Ata altın satış: 7.960,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Mart Perşembe günü saat 12.13 itibarıyla alınmıştır.