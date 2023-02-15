Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma sebep olan asrın felaketi olarak görülen depremin ardından 8 kanal ortak canlı yayında AFAD ve Kızılay'a bağış topluyor. Türkiye Tek Yürek ortak yayın canlı izle, ortak yayın canlı, ortak yayın canlı izle linki gibi ifadeler arama motorlarında araştırılıyor. "Türkiye Tek Yürek" kampanyasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için ilk yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.



Yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.





"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

YARDIM HESAPLARI



BAĞIŞTA BULUNANLAR

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu

Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 milyar TL bağışta bulundu.

Ziraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.

Kalyon Holding 950 milyon TL bağışladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: 135 MİLYON 589 BİN LİRA YARDIM TOPLADIK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi.

"TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLADI?

15 Şubat Çarşamba saat 20.00'de başlayan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanıyor.