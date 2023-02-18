Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu, 6 Eylül 2022'de Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Raed'den Hatayspor'a bedelsiz transfer olmuştu.
Hataysporlu Atsu'nun hayatını değiştiren gol! Vefat haberi açıklandı
Hataysporlu oyuncu Christian Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet kötü haberi açıkladı. Uzunmehmet, oyuncunun bulunuduğunu ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu, 6 Eylül 2022'de Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Raed'den Hatayspor'a bedelsiz transfer olmuştu.
Yıldız oyuncu Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi. 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki ilk golünü ligin 22. haftasında 5 Şubat Pazar günü Hatay'da Kasımpaşa karşısında atmıştı. Takımının son dakikada galibiyet golünü atan Atsu ligde de ilk golünü kaydetmişti. Bu gol ayrıca Süper Lig'in son golü oldu. Yaşanan depremin ardından ülkedeki bütün spor organizasyonları durdu.
Atsu'nun galibiyet golünden saatler sonra ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.