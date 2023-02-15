Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 15 Şubat Çarşamba akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 15 Şubat Çarşamba tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
15 ŞUBAT ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
15 ŞUBAT ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
11 - 32 - 59 - 60 - 67 - 85 Joker: 26 SüperStar: 70
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