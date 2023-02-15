A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı, Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak vefat etti. Milli sporcunun dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ile kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı.
Kahramanmaraş'taki depremler spor camiasını derinden etkiledi!
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem, 10 ili olumsuz şekilde etkiledi. Açıklanan son verilere göre 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği felakette, spor camiasından da birçok kişivefat etti. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ile Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor deprem felaketini yaşayan ekipler olurken, sezonun kalanında lige devam etmeme talebinde bulundu. TFF, bu takımların taleplerini kabul etti.
Atakaş Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan hala bir haber alınamadı.