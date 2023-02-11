Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 11 Şubat Cumartesi akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 11 Şubat Cumartesi tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
11 ŞUBAT CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 11 Şubat Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
11 ŞUBAT CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 - 11 - 16 - 46 - 59 - 69 Joker: 25 SüperStar: 52
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