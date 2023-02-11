Son dakika deprem haberi: Voleybolcular Emincan Kocabaş, Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan depremde vefat etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından 3 voleybolcu vefat etti. Hayatını kaybeden sporcular Emincan Kocabaş, Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan olduğu öğrenildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde voleybolcular Gamze Naz Cücük, Emine Arslan ve Emincan Kocabaş hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş, depremde vefat etti.

Açıklamada ayrıca "Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.