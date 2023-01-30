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Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! 00:23
Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! Batshuayi F.Bahçe'de bambaşka! 00:23
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 23:49
Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı! Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı! 23:47
Fırtına'dan forvet hamlesi! Bulgaristan'dan gelecek Fırtına'dan forvet hamlesi! Bulgaristan'dan gelecek 23:29
Beşiktaş Mohamed Kaba'da diretiyor! Yeni teklif... Beşiktaş Mohamed Kaba'da diretiyor! Yeni teklif... 23:27
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Kartal'dan İngiltere çıkartması! Gedson'a partner geliyor Kartal'dan İngiltere çıkartması! Gedson'a partner geliyor 23:11
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 23:05
Dubois: Kupa kazanmak için geldim Dubois: Kupa kazanmak için geldim 23:02
Dubois: Kupa kazanmak için geldim Dubois: Kupa kazanmak için geldim 23:01
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