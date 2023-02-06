AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Malatya'da hissedilen depremde TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları konakladıkları Kırçuval Otel’in deprem sebebiyle yıkılmasıyla 6 sporcu enkaz altında kaldı.

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Birçok kişi enkaz altına kalırken Malatya Büyükşehir Belediyesporlu 6 voleybolcunun konakladıkları otelde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

10 İLDE HİSSEDİLDİ



AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı.: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay...

6 SPORCUDAN 3'Ü KURTARILDI



TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla 6 sporcu enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmalarında 3 sporcunun enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.