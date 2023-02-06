SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ DEPREM | Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde bir deprem daha oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen meydana gelen depremin ardından 7.6 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin artçısı olarak 5.8 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı olan depremin ardında son 24 saatte iki tane 7 üzeri deprem daha meydana geldi. Son depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak açıklanırken şiddeti ise 7,6 olarak ölçüldü. Elbistan'daki sarsıntının ardından yeni can kayıplarının olmasından endişe ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölü sayısı 91 olarak güncellenirken bölgeye yeni arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise Gözpınar Ekinözü Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Elbistan Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te büyüklük 7.6 olan bir deprem daha meydana geldi. AFADi 13.24'te meydana gelen depremin 7,7'den bağımsız gerçekleştiğini açıkladı.

Son depremin Ankara'yı da etkilediği öğrenildi. Deprem Ankara ve Samsun'dan da hissedildi.

MALATYA'DA YENİ ARTÇI

AFAD'ın resmi internet sitesindeki son depremler bölümünde, MAlatya'da 5,8 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldiği belirtildi. Malatya'daki depremin de çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

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