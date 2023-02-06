Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Güneydoğu Anadolu'daki birçok ilde hissedildi. Çevre illerden acı haberler peş peşe gelirken AFAD, tüm birimlerin deprem bölgesine yönlendirildiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, depreme ilişkin ilk açıklamasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken Bakanlar da AFAD merkez binasında toplanarak bölgeye giden yardımları koordine ediyor. Peki Deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü. Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN VALİDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

6.4 ŞİDDETİNDE ARTÇI

Öte yandan AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahrammaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik." ifadelerini kullandı.

DEPREMDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Saat 04.17'de meydana gelen depremin ardından aynı bölgede yaklaşık 9 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha Gaziantep merkezli meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gaziantep Islahiye'de ise saat 04.58'de 5,2 büyüklüğünde bir artçı daha gerçekleşti. Depremin merkez üssü ve etrafındaki illlerde bazı binaların yıkıldığı öğrenilirken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasarlı binalar bulunduğu kaydedildi. Depremin hissedildiği illerin valiliklerinden gelen açıklamalarda ölü ve yaralı sayıları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde çevre illerden de çok sayıda bina yıkıldığı haberleri geliyor. Kahramanmaraş'la birlikte, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkılan binalar var...

OSMANİYE'DE ÖLÜ SAYISI 5

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ŞANLIURFA'DA 10 KAYBIMIZ VAR

Şanlıurfa Valisi, Salih Ayhan, 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Ardından Twitter hesabı üzerinden depreme ilişkin açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir."

"Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır."

"Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

BAKAN SOYLU AFAD BİNASINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Sadece şunu söyleyebilirim, Maraş, Hatay, Antep ve Osmaniye daha çok etkilendi. 4 tane artçı oldu. Kilis, Adana ve Diyarbakır'da etkililik söz konusu. Yıkılan binalar var, diğer iller kadar büyük bir etkinliği yok. Kayseri ve Antep'e kadar hissedilen 7.4 büyüklüğünde bir deprem. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Valilerimiz, Jandarmamız, Arama Kurtarma ekiplerimiz bütün bölgelerden bölgeye hareket halindeler. AFAD'dayız, tüm sevkiyatı kontrol etmeye çalışıyoruz. Kargo uçakları, bütün arama kurtarma ekipleri bölgelere doğru yönleniyor.'' dedi.

MALATYA'DA SON DURUM

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.

Şu ana kadar enkazlardan çok sayıda yaralı vatandaşta kurtarılırken, evlerine giremeyen Malatyalılar da geceyi dışarıda geçiriyor.

BİTLİS'TE SON DURUM

7.4 şiddetindeki deprem Bitlis, Van ve Muş'ta da şiddetli bir şekilde hissedildi. Kahramanmaraş depreminden dolayı bölge halkı kar yağışına aldırış etmeden kendilerini dışları attı. Can havliyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar kimisi araçlarına kimisi petrollere sığındı.

Sabaha karşı meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmayıp Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il genelinde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini söyledi.

Ailesi birlikte kar yağışına aldırış etmeden dışarı çıkan vatandaşlar depremi çok şiddetli bir şekilde hissettiklerini söylediler. Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı camilerde selalar okunmaya başladı.

MERSİN'DE SON DURUM

Depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Vatandaşlar depremle birlikte etkili olan yağmura rağmen evlerinden sokağa indi. Kimi vatandaşlar da güvenli olacağını düşündükleri araçlarına sığındı. Deprem Mersin kent merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut ilçelerinde de kuvvetli şekilde hissedildi.

ELAZIĞ'DA SON DURUM

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Korku ve panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar ise geceyi mahalle arasında evlerinin önünde yaktıkları ateşte ısınarak geçiriyor.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun" dedi.

Dışarıda oturup beklediklerini belirten vatandaşlardan Ahmet Tursun, "Allah'ın taktiri yüce rabbimize sığınıyoruz. Depremi korkunç hissettik. Psikolojimiz bozuldu. Depremin ardından sokağa çıktık burada ateş yakmışlardı yeğenimle birlikte buraya geldik korkuyoruz evimize gitmeye" dedi.

Depremden sonra çocukları alıp dışarı çıktıklarını belirten bir diğer vatandaş Songül Nas, "Binamız bayağı bir hasar görmüş şuan da içeri girmek mümkün değil. Eşim, çocuğum ve ben dışarı çıktık. Ateş yaktık başında bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SİİRT'TE SON DURUM

Depremin etkisi Siirt'te de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar boş alanlara ve sokaklara indi.

Depremin çok şiddetli olduğunu ve çok korktuklarını beliren Hüseyin Aygün adlı vatandaş, "Saat 04.30 civarlarında çok şiddetli bir şekilde sallanarak uyandık. Ne yapacağımızı şaşırdık bir an. Çok sallandık bir dakika boyunca sürdü. Korktu çocuklar ağlamaya başladı. Deprem durunca çocukları alıp dışarı çıktık. Şu an toplanma alanında bekliyoruz" dedi.

ERZİNCAN'DA SON DURUM

Deprem sonrası Erzincanlı vatandaşlar sokağa çıktı. Araçlarıyla yakıt almaya giden vatandaşların ise akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ayrıca deprem sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vali Mehmet Makas, şehir genelinde yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek bağlı ekiplerin Kahramanmaraş ve bölge illerine yardım için yola çıktıklarını söyledi.

SİVAS'TA SON DURUM

ivas'ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binada çatlaklar oluştu. Bina emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesi Şuçatı köyünde kerpiç bir binada hasar oluştu. Kriz merkezi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

KAYSERİ'DE SON DURUM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca deprem anındaki panikten dolayı yaralanan 5 kişinin de hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devam etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Polis ekipleri de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için teyakkuza geçerken, istirahatte olan bütün polisler de göreve çağrıldı.

BİNGÖL'DE SON DURUM

Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Bingöl'de de hissedildi. Deprem sonrası Bingöllü vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, deprem nedeniyle çok korktuklarını belirtti.

Ayrıca deprem sonrası açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, kent genelinde ciddi bir ihbar almadıklarını, sadece bir iki binada çatlak olduğunu söyledi.