Mona Lisa sorusu olay yarattı! Peki doğru cevap hangisi? İşte yanıtı...

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?" sorusu izleyenler tarafından arama motorlarına soruldu. Peki, cevap hangi şık? Yanıt haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 09:50