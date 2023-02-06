Mona Lisa sorusu olay yarattı! Peki doğru cevap hangisi? İşte yanıtı...
Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?" sorusu izleyenler tarafından arama motorlarına soruldu. Peki, cevap hangi şık? Yanıt haberimizde...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 09:50
Kim Milyoner Olmak İster sorulan 'Mona Lisa' sorusunun cevabı özellikle internet üzerinden arama motorlarında sorgulandı...
İŞTE O SORU VE CEVABI!
Leonarda Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A- Elleri iki yandadır
B- Elleri görünmez
C- Sağ eli, sol elinin üzerindedir
D- Sol eli, sağ elinin üzerindedir
Doğru cevap: C