Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce günlerdir İstanbul'a yapılan uyarıların ardından AKOM, AFAD ve Valilik de harekete geçti. Çeşitli uyarılarla vatandaşlara kar yağışının haberi verilirken 5 Şubat Pazar günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor derbisinde havanın nasıl olacağı da merak ediliyor. İşte 'Derbide kar yağacak mı? 5 Şubat GS TS maçında hava nasıl olacak?' sorularının cevabı ve 5 Şubat İstanbul hava durumu...

DERBİDE KAR YAĞACAK MI? | Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligde hareketli günlerin ardından bir süredir lider olan sarı kırmızılıların performansı merak edilirken maç esnasında kar yağıp yağmayacağı ve havanın nasıl olacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte derbi sırasında İstanbul saatlik hava durumu...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 90 civarı olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi gününü pazara bağlayan gece başlaması beklenen kar yağışının yollarda buzlanma ve dona neden olması bekleniyor.

AKOM'un vatandaşları uyarmak için resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazar(yarın) sabahtan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Perşembe gününe kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız."

GS-TS 5 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

Bu hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı mücadele oynanırken beklenmiyor. Gün içinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Galatasaray Stadyumu'nda hava sıcaklığının 1 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olacağı belirtildi.