Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 4 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı devam ediyor. 100 milyon TL'ye ulaşmak isteyen oyunseverler, 4 Şubat Cumartesi günü yapılan çekilişte çıkan şanslı numaralar belli oldu. Peki 4 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 100 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 09:00