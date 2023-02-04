Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 4 Şubat Cumartesi akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 4 Şubat Cumartesi tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
4 ŞUBAT CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
1 ŞUBAT PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
12-13-79-87-88-89 Joker: 29SüperStar: 87