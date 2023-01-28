Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 28 Ocak Cumartesi akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 28 Ocak Cumartesi tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
28 OCAK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
28 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
7 - 11 - 29 - 44 - 45 - 84 Joker: 51 SüperStar: 76
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