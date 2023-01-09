🔥 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar! 9 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Ocak Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2023- 12:00