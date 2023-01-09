Hac ön kayıt ücreti ne kadar 2023? | İnternetten Hac ön kayıt ücreti nasıl yatırılır? - Hac ön kaydı başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

Maddi durumu yeterli Müslümanlara farz kılınan Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 2023 Hac kontenjanları ve başvuru takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 ön kayıt başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu. Peki Hac ön kayıt ücreti ne kadar 2023? İnternetten Hac ön kayıt ücreti nasıl yatırılır? İşte Hac ön kaydı başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...

2023 Hac kontenjanları ve başvuru takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'a Hac ibadetini gerçekleştirmek için bu yıl, 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 kişinin kabul edileceğini duyurdu. Henüz Hac fiyatları hakkında duyuru gelmese de ön kayıtların başlamasının ardından arama motorlarında Hac ön kayıt ücreti ne kadar 2023? | İnternetten Hac ön kayıt ücreti nasıl yatırılır? - Hac ön kaydı başvuru tarihleri ve başvuru ekranı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

HAC N KAYIT ÜCRETİ VE TARİHLERİ

Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet kapısından 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

İNTERNETTEN HAC KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ YATIRMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ OTOMATİK YAPILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellendi.

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak. Hac fiyatlarının adresinden bu hafta açıklanması beklenirken resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2022 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

👉2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası

👉3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası

👉4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası