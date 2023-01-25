Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı devamediyor. 94 milyon TL'ye ulaşmak isteyen oyunseverler, 25 Ocak Çarşamba günü yapılacak çekilişte çıkan şanslı numaraları merak ediyor. Peki 25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 94 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 25 Ocak Çarşamba akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 25 Ocak Çarşamba tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...

25 OCAK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Ocak Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

23 OCAK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 - 17 - 30 - 65 - 69 - 78 Joker: 33 SüperStar: 3

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