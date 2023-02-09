Hataysporlu Ruben Ribeiro depremde yaşadıklarını Fredy'e anlattı

Ülkemizi yasa boğan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından Hataysporlu Ruben Ribeiro'dan dikkat çeken açıklama geldi. Ribeiro, Antalyaspor'dan yakın arkadaşı Fredy'e, "Duvarlar çatlamaya başladığı için pencereden atlayarak evi terk etmek zorunda kaldım." ifadelerinde bulundu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 09:21