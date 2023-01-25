Çöp Adam son bölüm izle

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 9. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 25 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen 9. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.
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ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM KONUSU
Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur.
Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.
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Bülent'in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem'in kafasını karıştırmıştır. Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem'i sıkıştırır.
Peri'nin çıkardığı son olay, Berrin'in karar değiştirmesine neden olur. Boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri'ye meydan okumak için harekete geçince Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur.
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ÇÖP ADAM OYUNCULARI
- Engin Altan Düzyatan
- Elçin Sangu
- Sedef Avcı
- Füsun Demirel
- Salih Kalyon
- Elçin Afacan
- Ali Yoğurtçuoğlu
- Hülya Şen
- Cankat Aydos
- Büşra Çam
- Şeyda Terzioğlu
- Eylül Uğan
- Sinan Albayrak
- Güliza Nisa Uray
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