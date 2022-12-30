İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Aralık 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,72 (Alış) - 18,72 (Satış)
EURO: 19,96 (Alış) - 19,97 (Satış)
STERLİN: 22,52 (Alış) - 22,63 (Satış)
1 DOLAR = 18,72 TL
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👉30 Aralık Cuma 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.093,68
Gram altın satış: 1.093,81
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.789,00
Çeyrek altın satış: 1.813,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.567,00
Yarım altın satış: 3.627,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.161,00
Tam altın satış: 7.228,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.326,00
Cumhuriyet altını satış: 7.437,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.366,00
Ata altın satış: 7.422,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Aralık Cuma günü saat 12.15 itibarıyla alınmıştır.