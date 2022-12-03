🔥 Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 3 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '3 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte 3 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 19:11 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022- 21:42