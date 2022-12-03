Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 3 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 3 Aralık Cumartesi Sayısal Loto Çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 3 Aralık Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
3 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Aralık Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
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3 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
4-12-14-52-68-76 Joker: 57 SüperStar: 67