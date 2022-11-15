DONAT NASIL YAPILIR? | Rengarenk donatlar sofraları donatsın! Şekerli bir çörek türü olan, yabancı ülkelerde kahvenin olmazsa olmaz eşlikçisi donat, ülkemizde de oldukça yaygınlaştı. Dışarıdan hazır almak yerine evde kendi donatını yapmak isteyenler için yağ çekmeyen rengarenk donat tariflerini haberimizde derledik.
DONAT TARİFİ
RENGARENK DONUT MALZEMELERİ
Hamuru için:
- 1 çay bardağı sıcağa yakın ılık süt
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket instant kuru maya
- Yarım çay bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 adet yumurta
- 2,5-3 su bardağı kadar un (kontrollü ekleyin)
Üzeri için:
- 80 gram (1 paket) eritilmiş çikolata
- Renkli pasta süsleri ya da beyaz çikolata, Hindistan cevizi vs.
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
DONUT YAPILIŞI
- Sütü ocağa alıp, sıcağa yakın olacak şekilde ısıtalım.
- Üzerine maya ve şekeri ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım ve üzerini bir kapla kapatıp, 5-6 dk. aktifleşmesini bekleyelim.
- Üzerine sıvı yağ, tuz, su, yumurta ve yavaş yavaş un ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edelim.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, yuvarlayalım. Bir tepsiye aralıklarla dizelim. Üzerine temiz bir havlu örtüp, sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım.
- Yarım saat kadar mayalandıktan sonra, ortalarını yuvarlak bir aparatla keselim.
- Hazırladığımız hamurları, kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartalım.
- İçinden çıkardığımız yuvarlakları da kızartalım.
- Kızarttığımız hamurları, kağıt havlu koyduğumuz bir tabağa alalım.
- Çikolatayı benmari usulü eritelim.
- Ilıyan donutları çikolataya batırıp, üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
DONUT PÜF NOKTALARI
- Mayayı eklemeden önce ısıttığınız süt iyice ılık olmalı, yoksa maya tutmaz ve hamur yeterince kabarmaz.
- Çikolataya batırdığınız donatlarınızı biraz beklettikten sonra süslemeleri ekleyin, çikolata henüz akışken iken süsler kayıp dökülebilir.
- Hamurları çok kızgın yağda kızartmayın, yağ ısınınca altını biraz kısın.
__ AFİYET OLSUN__