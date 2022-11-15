Donat nasıl yapılır? | Donat tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

ABD'nin sevilen lezzetlerinden olan şekerli çörek donat, ülkemizde de yaygınlaşmasının ardından tarifi en sık araştırılan yiyecekler arasında yerini aldı. Rengarenk çikolataları ve şekeerlemeleriyle büyük küçük herkesini ştahını kabartan donatı evinde yapmak isteyenler için donat nasıl yapılır sorusunun cevabını, donat tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2022- 10:00