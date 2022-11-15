Kebap denilince akla gelen ilk lezzetlerden olan, kuzu etinin muhteşem sosla buluşmasıyla tüm et severlerin gönlünü fetheden şaşlık kebabının tarifi, arama motorlarında en sık araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Evinde şaşlık kebabı yapmak isteyenlerin araştırdığı Şaşlık kebabı nasıl yapılır? Şaşlık tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte en güzel şaşlık tarifi...

ŞAŞLIK TARİFİ | Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerinin şişe geçirilmesiyle yapılan ve isminin şişlik kelimesinden türediği düşünülen şaşlık kebabını bir kez deneyenler, bir daha bu lezzetten vazgeçemiyor. Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği olan, turistlerin gözbebeği ve Türkiye denilince akla gelen yemekler arasında ilk sırada yer alan kebabı bir de şaşlık denemek isteyenler arama motorlarında Şaşlık kebabı nasıl yapılır? | Şaşlık tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte şaşlık kebabı tarifi...

ŞAŞLIK KEBABI NASIL YAPILIR?

ŞAŞLIK KEBABI MALZEMELERİ

600 gr. kuzu küşleme

2-3 adet patates

1 adet soğan

1 su bardağı krema

4 yemek kaşığı yağ

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı soya sosu

2' şer dal taze kekik ve biberiye

2 pinç kuru biber

Su ve Ayçiçek yağı

ŞAŞLIK KEBABI YAPILIŞI

Etler ve soğanlar halka şeklinde dilimlenir.

Etlerin biraz daha ince olmasına dikkat edilir.

Dilimlenen et ve soğanlar şişe geçirilir, biraz yassı hal alması için elle ezilir.

Et şişler az yağlanarak isteğe göre pişirilir.

Sosu için:

Yağ ve un kahverengi olana kadar kavrulur.

Azar azar su ilave edilir.

Kıvama gelene kadar kısık ateşte karıştırılır.

Soya sosu eklenir ve krema azar azar ilave edilir.

Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.

Önceden kıyılan kekik ve biberiyeler içine atılır, pişirilen etlerin üzerine ilave edilerek servis edilir.

ŞAŞLIK KEBABI PÜF NOKTALARI

Etin daha yumuşak olması için bir gün önceden bol zeytinyağı veya sıvı yağda bekletebilirsiniz.

~~AFİYET OLSUN~~