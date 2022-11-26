🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 26 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '26 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 26 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye ne kadar? 26 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 23:01