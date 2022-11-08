YDS-2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | ÖSYM'nin bu yıl içinde ikinci kez düzenlediği Yabancı Dil Sınavı YDS/2'de sonuçlar aday erişimine açıldı. ÖSYM'nin Twitter üzerinden sonuçların açıklandığını duyurması üzerine Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde düzenlenen sınavın sonuçları araştırılmaya başlandı. ÖSYM 2022 YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı - YDS/2 soru ve cevap kağıdı...
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YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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YDS/2 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/2 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açıldığını duyurdu.