Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 7 Kasım Pazartesi akşamında gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 7 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 7 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
7 KASIM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 7 Kasım Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
5 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
28 - 36 - 44 - 71 - 78 - 88 Joker: 65 Süperstar: 4
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