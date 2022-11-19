2022 DÜNYA KUPASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ
Türkiye ile Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için yaptığı iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler kapsamında yer alıyor.
Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.
Bu kapsamda, Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Katar'da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021'de iki ülke arasında "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol" imzalandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ise 5 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında yarın ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak. Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Romanya'dan Istvan Kovacs yapacak.
Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.
A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.