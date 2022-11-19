Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin davetlisi olarak Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki mücadeleyi izleyecek.

2022 DÜNYA KUPASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ



Türkiye ile Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için yaptığı iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler kapsamında yer alıyor.

Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.



Bu kapsamda, Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Katar'da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021'de iki ülke arasında "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol" imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ise 5 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.