🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 29 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '29 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 29 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto ne oldu? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2022- 22:30