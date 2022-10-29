Cumhuriyetimiz'in 99. yılı için günler öncesinden tüm yurtta çeşitli etkinlikler hazırlandı. İki yıldır pandeminin etkisiyle kutlamalar iptal edilirken 2022'de konser ve gösterilere izin verilmesi üzerine birçok kentte 29 Ekim, coşkulu kutlamalar için hazırlandı. Büyükşehirlerde kutlamalarda risk teşkil etmemesi adına bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki Cumhuriyet Bayramı kapalı yollar hangileri? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hangi yollar kapalı? İşte alternatif güzergahlar...

CUMHURİYET BAYRAMI KAPALI YOLLAR HANGİLERİ? | Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları için geri sayım devam ediyor. Ülke genelinde kutlamalar için sınırsız hazırlık yapılırken bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Özellikle büyükşehirlerde akan trafiğin kutlamalara engel olması ve tehlike arz etmesi sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bunun üzerine trafiğe çıkacak vatandaşlar arama motorlarında 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hangi yollar kapalı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte alternatif güzergahlar...

29 EKİM 2022 ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

👉28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren;

👉Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉��smet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların 👉tamamı çift yönlü,

👉(İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉(İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

29 EKİM 2022 İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Konuyla ilgili henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmedi. Ancak 22 Ekim günü genel prova sebebiyle paylaşılan liste şöyleydi:

👉Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler trafiğe kapatılacak.

👉D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri

👉10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

👉Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

👉Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri

👉Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tümcadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

CUMHURİYET BAYRAMI ALTERNATİF GÜZERGAHLAR (İSTANBUL)

1- Turgut Özal Millet Caddesi

2- Fevzipaşa Caddesi

3- Atatürk Bulvarı

4- Sahil Kennedy Caddesi