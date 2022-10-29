29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
Canlı altın ve döviz kuru (29 Ekim 2022)
29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
Canlı altın ve döviz kuru (29 Ekim 2022)
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