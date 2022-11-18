İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)
EURO: 19,28 (Alış) - 19,29 (Satış)
STERLİN: 22,08 (Alış) - 22,19 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
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👉18 Kasım Cuma 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.055,63
Gram altın satış: 1.055,81
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.706,00
Çeyrek altın satış: 1.746,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.411,00
Yarım altın satış: 3.493,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.823,00
Tam altın satış: 6.963,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.024,00
Cumhuriyet altını satış: 7.130,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.024,00
Ata altın satış: 7.145,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Kasım Cuma günü saat 11.52 itibarıyla alınmıştır.