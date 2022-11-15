Galatasaray 'da Dünya Kupası arasında Bafetimbi Gomis krizi patlak verdi. Akşam'ın haberine göre Mauro Icardi 'nin form tutması sonrası iyice gözden düşen ve forma şansı bulamayan Gomis'in, oynamak için takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Ocak ayında bu planını hayata geçirmek isteyen 37 yaşındaki golcünün karşısına Okan Buruk engeli çıktı.

BAFETIMBI GOMIS'E OKAN BURUK MANİ OLDU

Takımda kalıp kalmayacağı belirsizken, Haris Seferovic'in formsuzluğu sonrası sezona fırtına gibi bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, 6 lig maçında attığı 4 golle adeta kurtarıcı olmuştu. Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazandıran Fransız yıldız, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının kazanılmasında da attığı gollerle hayati rol oynamıştı. Ancak bu tatlı rüya, Mauro Icardi'nin form tutması sonrası sona ermiş durumda. Arjantinli yıldızın attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla formayı kapması, Gomis'i saf dışı bıraktı. Son 4 lig maçının 3'ünde süre almayan ve oynadığı maçta sadece 6 dakika sahada kalan golcü futbolcu, artık kendisine ihtiyaç kalmadığını düşünüyor. Öyle ki Bafetimbi Gomis'in, yedek kalmayı istememesi sebebiyle Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ve teknik heyete ilettiği bilgisine ulaşıldı.

"ŞAMPİYON OLMADAN GİTMİYORSUN!"

Galatasaray yönetiminin uzun lig maratonunda etkili golcüsünü kaybetmek istemediği bilinirken, teknik direktör Okan Buruk'un da Gomis'i bırakmaya niyetinin olmadığı vurgulandı. Genç çalıştırıcının Bafetimbi Gomis ile özel bir görüşme yaptığı ve "Sen bu takım için çok önemli bir oyuncusun. Kupada finali ve şampiyonluğu hedefliyoruz. Seni burada sürekli kullanacağım. Lig de çok uzun bir maraton. Senin kazandıracağın her bir puana ihtiyacımız olacak. Benimle şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmiyorsun!" dediği öğrenildi. 37 yaşındaki golcünün bu güven sonrası fikrinin değiştiği gelen bilgiler arasında.