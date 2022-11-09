🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar belli oldu! 9 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 00:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 00:00