Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 9 Kasım Çarşamba akşamında gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 9 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 9 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
9 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
9 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI
14 - 42 - 46 - 71 -77 - 85 Joker: 64 Süperstar: 82