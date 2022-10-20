Adalet Bakanlığı, arabuluculuk yapmak isteyen hukukçular için sınavın detaylarını açıkladı. 19 Ekim'de başlayan başvuruların 26 Ekim'e kadar devam edeceği öğrenilirken sınava katılım sağlamak isteyen adaylar arama motorlarında Arabuluculuk sınavına nasıl başvurulur? 2022 Arabuluculuk sınavı başvuru ücreti, başvuru tarihleri ve ekranı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURUSU | Hukukçular tarafından merakla beklenen arabuluculuk sınavı için detaylar netleşti. Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında başvuru ücreti ve tarihleri de dahil olmak üzere birçok konuya açıklık getirirken arama motorlarında sıklıkla araştırılan Arabuluculuk sınavına nasıl başvurulur? | 2022 Arabuluculuk sınavı başvuru ücreti, başvuru tarihleri ve ekranı sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

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ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022 - Arabuluculuk kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekecek.

2022 ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ARABULUCULUK SINAVI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

19 Ekim'de başlayan başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek. 4 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek sınava başvurularını tamamlayan adaylar katılabilecek. Başvurular ÖSYM AİS sayfasında olacak.

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Arabulucuk sınavı başvuru ücreti 2022 yılında 310 TL olarak belirlendi. Arabuluculuk başvuru işlemleri, başvuru ekranı erişime açıldığı andan itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Arabuluculuk başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.