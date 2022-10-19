Alman simidi nasıl yapılır? | Pretzel - Brezel - Alman simidi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Pretzel ya da Bretzel olarak da bilinen Alman simidi, Türkiye'de de sevilen lezzetlerden biri olarak sofraları süslemeye devam ediyor. Kahvaltıların yanı sıra çay ve kahvenin yanında atıştırmalık olarak da tercih edilen Alman simidi yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Alman simidi nasıl yapılır? Pretzel - Brezel - Alman simidi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte en güzel Alman simidi tarifi...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022- 16:00