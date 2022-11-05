TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ Sosyal Konut Projesi kura hangi ilde ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekilişinde beklenen an geldi. Detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve 5 milyondan fazla başivuru yapıldığı bilinen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ilk kuranın hangi şehirlerde ve ne zaman çekileceğini duyurdu. Toki kura çekilişi ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi kura hangi ilde ne zaman çekilecek? sorularının cevabı haberimizde...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru sayısı 5 milyonu aşarken emekli, gazi, engelli ve gençlere ayrı kontenjanlar tanınan TOKİ evleri için heyecanlı kura çekilişi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekilişinin ilk hangi illerde ve ne zaman yapılacağını kamuoyuna duyurdu. İşte TOKİ kura çekilişinde merak edilenler...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLDE NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 TOKİ kura çekimi detayları açıklandı. Kura çekimi tarihi ise etap etap yapılacak. Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak. Bakan Kurum, ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirtti.

Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti;

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız.

İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

2022 TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.