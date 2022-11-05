KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan yüz binlerce aday, 6 Kasım Pazar günü saat 10.00'da yapılacak sınavın giriş belgesine erişmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Devlet memuru olmak isteyen ortaöğretim mezunu kişilerin yarışacağı sınav öncesinde arama motorlarında araştırılan KPSS Ortaöğretim giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM - KPSS giriş belgesi e-devlet konularını haberimizde derledik.

KPSS GİRİŞ BELGESİ 2022 | ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ortaöğretim mezunu kişiler için beklenen an geldi. KPSS Ortaöğretim sınavına saatler kala arama motorlarında sınava ilişkin araştırmalar hız kazanırken konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim tarihi 6 Kasım 2022. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

e-DEVLET KPSS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

GENEL YETENEK:

👉Türkçe = 30 Soru

👉Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

GENEL KÜLTÜR:

👉Tarih = 27 Soru

👉Coğrafya = 18 Soru

👉Vatandaşlık = 9 Soru

👉Güncel Bilgiler = 6 Soru

KPSS SINAV YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.