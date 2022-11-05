TRT ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı, gerçek hayattan alıntılanan acıklı hikayesi ve efsane oyuncu kadrosuyla her salı akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın sevilen oyuncularından Bihter Dinçel'in kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Yürek Çıkmazı Birsen - Bihter Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bihter Dinçel boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. Her salı diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Yürek Çıkmazı'nın sevilen oyuncularından Bihter Dinçel'in başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Yürek Çıkmazı Birsen - Bihter Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bihter Dinçel boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BİHTER DİNÇEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

3 Mart 1982'de Diyarbakır'da doğan 40 yaşındaki Bihter Özdemir Dinçel, Ege Üniversitesi Felsefe bölümü mezunudur. Asıl işi tiyatroculuk olan Bihter Özdemir, Avrupa Yakası adlı dizideki "Zeynep Hacer Aksoy" karakteri ile ün yapmıştır. BKM Mutfak'ta yetişmiştir. Ülkü Erakalın'ın yazıp yönettiği Dudaktan Kalbe isimli dizide oynamıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda 5 yıl boyunca görev yapmıştır. Kendi yazdığı "Hiç", "Bak bir bulut ağlıyor" ve tek kişilik "Ayna Ayna" oyunları ile "Evcilik" oyununda rol almıştır. "Ayna Ayna" İzmir ve İstanbul'da çok kez sahnelenmiştir.

2007 yılında Avrupa Yakası'nda Zeynep rolünü oynayan Bihter Özdemir, 2008 yılının Haziran ayında oyuncu Savaş Dinçel'in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile evlenmiştir. Çeşitli dergilerde deneme ve makaleleri yayımlanan Özdemir'in iki de reklam filmi çalışması bulunmaktadır (İstikbal Mobilya ve Fortis Bank).

2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Nazan karakterini canlandırmıştır. 2011 yılında Yağmur Ali adında bir oğulları dünyaya gelmiştir. Televizyon ekranlarında ve tiyatro perdesi önünde izleyici ile buluşmaya devam etmektedir.

BİHTER DİNÇEL BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.67 metre uzunluğundaki ve 61 kilo ağırlığındaki Bihter Dinçel'in burcu balıktır.