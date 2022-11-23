Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 23 Kasım Çarşamba Sayısal Loto Çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 23 Kasım Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
23 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Kasım Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
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23 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
2 - 26 - 27 - 31 - 60 - 71 Joker: 14 Süperstar: 77