KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi sorgulama ekranı 2022 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi

ÖSYM'nin ortaöğretim mezunları için düzenlediği KPSS Ortaöğretim sınavında geri sayım devam ediyor. Binlerce ortaöğretim memuru adayın devlet memuru olma hayaliyle katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı giriş yerleri belli oldu. ÖSYM, sınav giriş belgelerini resmi internet sitesinde erişime açarken arama motorlarında araştırılan KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi sorgulama ekranı 2022 ve ÖSYM KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022- 15:30