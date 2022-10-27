KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınavında giriş yerlerinin belli olduğunu duyurdu. SInava giriş belgelerinin erişime açılmasıyla binlerce aday arama motorlarında KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi sorgulama ekranı 2022 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi konularını aratıyor. İşte KPSS Ortaöğretim giriş belgesi...
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ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI
Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:
GENEL YETENEK:
👉Türkçe = 30 Soru
👉Matematik ve Geometri = 30 Soru
Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.
GENEL KÜLTÜR:
👉Tarih = 27 Soru
👉Coğrafya = 18 Soru
👉Vatandaşlık = 9 Soru
👉Güncel Bilgiler = 6 Soru
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM KONU DAĞILIMI
TÜRKÇE
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
- Sözcükte Yapı
- Sözcük Türleri
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Türleri
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık
MATEMATİK
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Faktöriyel
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- Asal Çarpanlara Ayırma
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Çarpanlara Ayırma
- 1. Dereceden Denklemler
- Oran – Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- İşçi-Havuz Problemleri
- Hareket Problemleri
- Yüzde
- Kar-Zarar Problemleri
- Karışım Problemleri
- Grafik Problemleri
- Kümeler
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Fonksiyonlar
- Sayısal Mantık
GEOMETRİ
- Geometrik Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
- Dik Üçgen
- İkizkenar Üçgen
- Eşkenar Üçgen
- Açıortay
- Kenarortay
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
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- Turizm
- Bölgeler Coğrafyası
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