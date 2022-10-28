28 Ekim 2022 gram altın ne kadar?
Olay iddia! "Florya'da köstebek var"
28 Ekim 2022 gram altın ne kadar?
Olay iddia! "Florya'da köstebek var"
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