Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 16 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 16 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 177 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 21:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022- 21:40