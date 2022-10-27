Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ederken tüm yurtta heyecanlı bekleyiş, yerini sorulara bıraktı. 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil ilan edilmesi ve 29 Ekim'in hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle resmi kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatleri | 28 Ekim Cuma resmi çalışma saatleri 2022 konularını araştırıyor. 28 Ekim Cuma günü çalışma saatleriyle ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geri sayım sürüyor. İki yıldır koronavirüs engeline takılan ve Kovid-19'da bulaşı önlemek amacıyla toplanmanın yasak olması, resmi bayram kutlamalarına gölge düşürdü. 2022 yılında 29 Ekim'in Cumartesi gününe denk gelmesi ve 28 Ekim'in de yarıım gün tatil ilan edilmesinin ardından arama motorlarında 28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatleri | 28 Ekim Cuma resmi çalışma saatleri 2022 araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan bankalar, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan bankalar, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 EKİM PTT AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan PTT merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan PTT, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan kargo şirketleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. Saat 13.00'ten sonra ise kargo şirketinin inisiyatifine bağlı olarak çalışmaya devam edebilecekler.

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan noterler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan Noterler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan eczaneler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler faaliyette olacak.

28 EKİM CUMA HASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan hastane poliklinikleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar hastanelerin poliklinikleri değil yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacak.

28 EKİM CUMA ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan adliyeler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan adliyeler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.