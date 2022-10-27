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KIZILYILDIZ TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kesintisiz izle

Trabzonspor gruptaki 5. maçında Kızılyıldız deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor - Kızılyıldız maçının izlemek isteyenler arama motorlarında karşılaşmanın nasıl izleceğine dair aramalar yapıyor. Trabzonspor - Kızılyıldız maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Ekim 2022 | 15:34
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yapan Trabzonspor, rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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