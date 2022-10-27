KIZILYILDIZ TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Kızılyıldız - Trabzonspor maçı kesintisiz izle

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yapan Trabzonspor, rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.