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FENERBAHÇE RENNES MAÇI İZLE CANLI 📺 | Fenerbahçe - Rennes maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 5. maçında grupta liderliği belirleyecek mücadelede Kadıköy'de Rennes'i konuk edecek. Fenerbahçe - Rennes maçını izlemek isteyenler arama motorlarında hangi kanalda saat kaçta şeklinde aramalar yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve gruptaki güncel puan durumu...

27 Ekim 2022 | 15:25
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović'in yöneteceği karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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