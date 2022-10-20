MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU | Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu, düştü mü, sabit mi kaldı?

Merkez Bankası Başkanlığında toplanan Para Politika Kurulu'nun toplantısının ardından Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu, düştü mü, sabit mi kaldı? Yatırımcı ve vatandaşların merak ettiği soruların cevabını haberimizde derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği Para Politika Kurulu toplantısının ardından Ekim ayı faiz kararı açıklandı. İç ve dış piyasaları önemli ölçüde etkileyen faiz kararının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU? FAİZ DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı merakla beklenirken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından Para Politikası Kurulu kararını verdi.

Aralık 2021'den beri sabit tutulan ve geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında yüzer baz puan düşürülen politika faizi, 2022 Ekim ayında da 150 baz puan düşürülerek yüzde 10,5'e indirildi.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.

TCMB EYLÜL AYI FAİZ KARARI

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.